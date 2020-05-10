السعودية .. هل سيُفرض منع التجول الكامل بعد 20 رمضان؟ “الصحة” تُوضح

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 10 مايو 2020 10:23 مساءً - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة “ كورونا ” تخضع للتقييم المستمر، وفي ضوء ذلك يتم اتخاذ القرارات، وذلك رداً على سؤال حول مدى فرض منع التجول الكامل بعد 20 رمضان في ظل تزايد الحالات.

وقال العبد العالي إن المؤشرات التي تتم لا ترتكز على قضية كم عدد الحالات التي تُرصد، ولكن ترتبط بتوزيع وبؤر انتشار الفيروس، وتقييم سرعة العدوى، والاكتشاف المبكر وأثر الفيروس على الوضع الصحي لمن يصيبهم، ومستوى التعافي والوفيات، ومستوى الالتزام بتطبيق الاحترازات.

وأضاف أن كل هذه العوامل التي ذُكرت تقيّم، ويتم بموجبها اتخاذ القرارات وتقييم مستويات المخاطر ويتم إجراء الاحترازات، مشيراً إلى أن الدولة اتخذت قرارات استباقية في موعدها، وأثبتت أثرها الإيجابي حتى الآن.

وبين أن القدرة موجودة على وضع الاحترازات، وأيضاً رفعها عند عدم الحاجة لها بالكامل، أو التخفيف منها، لافتاً إلى أن كل الاحتمالات خاضعة لمستوى التقييم، وهو مستمر وعلى ضوء نتائجه ستصدر القرارات.