، الأردن.. عودة العمل في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية بعد عيد الفطر ،

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وافق مجلس الوزراء الأردني اليوم على الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في المؤسسات والدوائر الحكومية في الأردن بعد عطلة عيد الفطر.
وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة: إن الدليل الإرشادي سيعمَّم على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في البلاد لتهيئة الموظفين للعودة إلى العمل بعد عطلة عيد الفطر، ضمن إجراءات تضمن السلامة العامة والوقاية، واستدامة تقديم الخدمات، سواء من موقع الخدمة أو عن بُعد.
وكانت الحكومة الأردنية قد عطلت في السابع عشر من مارس الماضي جميع المؤسسات والدوائر الرسمية، باستثناء قطاعات حيوية؛ وذلك للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.الأردن فيروس كورونا الجديد
الأردن.. عودة العمل في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية بعد عيد الفطرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-10
وافق مجلس الوزراء الأردني اليوم على الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في المؤسسات والدوائر الحكومية في الأردن بعد عطلة عيد الفطر.
وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة: إن الدليل الإرشادي سيعمَّم على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في البلاد لتهيئة الموظفين للعودة إلى العمل بعد عطلة عيد الفطر، ضمن إجراءات تضمن السلامة العامة والوقاية، واستدامة تقديم الخدمات، سواء من موقع الخدمة أو عن بُعد.
وكانت الحكومة الأردنية قد عطلت في السابع عشر من مارس الماضي جميع المؤسسات والدوائر الرسمية، باستثناء قطاعات حيوية؛ وذلك للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
10:52 PM
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
10:55 PM
ضمن إجراءات تضمن السلامة العامة والوقاية واستدامة تقديم الخدمات
وافق مجلس الوزراء الأردني اليوم على الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في المؤسسات والدوائر الحكومية في الأردن بعد عطلة عيد الفطر.
وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة: إن الدليل الإرشادي سيعمَّم على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في البلاد لتهيئة الموظفين للعودة إلى العمل بعد عطلة عيد الفطر، ضمن إجراءات تضمن السلامة العامة والوقاية، واستدامة تقديم الخدمات، سواء من موقع الخدمة أو عن بُعد.
وكانت الحكومة الأردنية قد عطلت في السابع عشر من مارس الماضي جميع المؤسسات والدوائر الرسمية، باستثناء قطاعات حيوية؛ وذلك للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
، الأردن.. عودة العمل في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية بعد عيد الفطر ،
المصدر : الخليج 365
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