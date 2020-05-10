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سجَّلت العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 88 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، توزعت على محافظات بغداد والبصرة وميسان وديالى وذي قار؛ وبهذا يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 2767 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل حالتَي وفاة جديدتَيْن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ وهو ما يرفع عدد حالات الوفاة الكلي إلى 109 حالات.
وسُجلت 32 حالة شفاء جديدة؛ وهو ما يرفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1734 حالة.العراق فيروس كورونا الجديد
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 10:39 PM
ارتفاع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 2767العراق: تسجيل 88 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا
سجَّلت العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 88 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، توزعت على محافظات بغداد والبصرة وميسان وديالى وذي قار؛ وبهذا يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 2767 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل حالتَي وفاة جديدتَيْن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ وهو ما يرفع عدد حالات الوفاة الكلي إلى 109 حالات.
وسُجلت 32 حالة شفاء جديدة؛ وهو ما يرفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1734 حالة.
، العراق: تسجيل 88 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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