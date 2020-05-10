، نيويورك .. انخفاض الحصيلة اليومية لوفيات كورونا في الولاية ،

محمد بن مسعود - الدمام - المؤشرات اليومية للوفيات حاليًّا عند مستوى الـ27 مارس الماضي

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كوومو، عن انخفاض الحصيلة اليومية للوفيات بسبب فيروس كورونا في ولايته خلال اليوم الأخير.

وقال كوومو في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: إن 207 أشخاص توفوا يوم السبت، مشيرًا إلى أن هذا الرقم "عال"، لكنه "أفضل مما كان في وقت سابق".

وأشار إلى أن المؤشرات اليومية للوفيات حاليًّا عند مستوى الـ27 مارس الماضي.

ووفق "روسيا اليوم" حسب البيانات التي قدمها كوومو، فإن 231 شخصًا توفوا في 6 مايو و216 شخصًا في 7 مايو و226 في 8 مايو، ليصل إجمالي الوفيات في الولاية إلى 21271 حالة.

وأضاف أن عدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات يوم السبت بلغ 521 شخصًا، فيما كانت المستشفيات تستقبل أكثر من 3 آلاف مصاب في أسوأ الأيام.

يذكر أن ولاية نيويورك تعتبر البؤرة الرئيسية لانتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة التي تحتل المركز الأول عالميًّا من حيث عدد المصابين والوفيات بكورونا.