ارتفاع خام برنت بنحو 1.51 دولار بمعدل 5.1% ليصل سعر البرميل إلى 30.97 دولار، مما أدى إلى ارتفاع أسهم السعودية في جلسة اليوم الأحد، وقد أكد الخبراء أن هذا الاتجاة الصاعد لخام برنت قد يؤدي بالطبع إلى ارتفاعات قادمة في سوق الأسهم السعودي، وقد جاء أيضاً هذا الارتفاع بسبب تقليص المنتجون في أمريكا الإنتاج مع وجود هبوط في عدد منصات الحفر إلى مستوى قياسي متدن.

أسعار النفط تدعم ارتفاع المؤشر السعودي

ارتفاع أسعار النفط لم تدعم ارتفاع السوق السعودي للأسهم فقط، بل دعمت كل الأسواق العربية، حيث ارتفع المؤشر السعودي إلى 6683 بواقع 0.8%، أما في مصر، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي إلى 8607 نقطة، وزاد المؤشر في أبو ظبي إلى 1.5% ليسجل 4119 نقطة، يعلم الجميع أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على كافة الأسواق العربية والأوروبية والعالمية، ولكن لعبت أسعار النفط الجزء الأكبر في هذا الانخفاض الحاد.

كما أكد الكثير من الخبراء، أن مع تقليل القرارات الاحترازية، ستعود الأمور إلى طبيعتها، وقد تشهد أسواق المال ارتفاعات قياسية، تحريك عجلة الإنتاج يتبعه استقرار اقتصادي كبير.