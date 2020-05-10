شكرا لمتابعة خبر عن القرار الأول للهيئة العامة في المحكمة الإدارية العليا لعام 1441ه‍ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن ديوان المظالم القرار الأول للهيئة العامة في المحكمة الإدارية العليا لعام 1441ه‍.

وتضمن القرار المبدأ السابق وهو عدم اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم بإصدار الأمر بتنفيذ السندات الإدارية وانعقاد الاختصاص لقضاء التنفيذ في القضاء العام.

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كما تضمن المبدأ الحالي العدول عن المبدأ السابق وتقرير اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم بإصدار الأمر بتنفيذ السندات الإدارية.

واستند القرار على أن قضاء التنفيذ في القضاء العام يختص بتنفيذ السندات التنفيذية التي مضمونها وموضوعها مما تختص به محاكم القضاء العام دون غيرها.

كما أن المحاكم الإدارية تختص بالفصل في النزاعات الناشئة عن السندات الإدارية وما يتفرع عنها والنظر في الأمر بتنفيذها فرع عن النظر في موضوعها.