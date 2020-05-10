شكرا لمتابعة خبر عن تطبيق زكاتي يُتيح إخراج الزكاة من الذهب والفضة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دعت هيئة الزكاة والدخل، المواطنين للاستفادة من الخدمات التي يقدمها تطبيق زكاتي. دعت هيئة الزكاة والدخل، المواطنين للاستفادة من الخدمات التي يقدمها تطبيق زكاتي. وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن تطبيق زكاتي يوفر للجميع إخراج الزكاة من الذهب والفضة، بالإضافة إلى زكاة النقود والأسهم وعروض التجارة والديون والصناديق الاستثمارية. تجدر الإشارة إلى أن تطبيق زكاتي هو بوابة لزكاة الأفراد الاختيارية، توفر فرصة أداء الزكاة بشكل ميسر وتهدف لخلق بيئة زكوية متوازنة ومتكاملة تحت إشراف هيئة الزكاة والدخل.

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