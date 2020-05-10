بالفيديو.. سورة الشمس بصوت الملك سعود في إمامته للمصلين بالحرم

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): وثّق مقطع فيديو، الملك سعود بن عبدالعزيز "رحمه الله" أثناء قراءته سورة الشمس في إمامته للمصلين بالمسجد الحرام. وثّق مقطع فيديو، الملك سعود بن عبدالعزيز "رحمه الله" أثناء قراءته سورة الشمس في إمامته للمصلين بالمسجد الحرام. وأمّ الملك سعود - رحمه الله - ، المصلين في المسجد الحرام، والمسجد النبوي، وصعيد عرفات 12 مرة ما بين الأعوام من 1374هـ إلى 1381هـ.

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