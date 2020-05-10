شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة: الإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكدت النيابة العامة، أنه يحق للمحقق إصدار أمرَ قبض جديد على المُتهم وتوقيفه على ذمة قضية سَبق وأن صدر بحقه أمرٌ بالإفراج تجاهها، حال تحقق المُقتضى النظامي بشأنه.

وذكرت النيابة العامة المادة 122 من نظام الإجراءات الجزائية، أن الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بما شُرط عليه أو وُجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.