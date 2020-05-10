شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. المستشفى الميداني المتنقل بحي كدي في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

رصد مقطع فيديو المستشفى الميداني المتنقل والواقع بحي كدي بمكة، والذي يحتوي على 100 سرير، مختبر، صيدلية، غرف عمليات مجهزة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تعافي 1313 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي المتعافين من المرض في المملكة إلى 11457.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 1912 حالة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي المصابين بالوباء في السعودية إلى 39048.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 7 وفيات جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، ليصل مجموع الوفيات إلى 246.