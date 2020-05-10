شكرا لمتابعة خبر عن تفاعل كبير مع أحدث ظهور لشاعر الوطن خلف بن هذال العتيبي (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

وثق فيديو ظهور حديث للشاعر خلف بن هذال العتيبي، وهو يجلس مع بعض أقاربه.

وتفاعل المغردون في المملكة مع هذا الظهور الذي أسعدهم حيث بدى على "بن هذال" الصحة الجيدة.

وامتلأت منصة "تويتر" بتغريدات الحب والاحترام والتقدير للشاعر خلف بن هذا العتيبي، متمنين له دوام الصحة.