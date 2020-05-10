شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية الأفقية في منطقة المدينة المنورة والمنطقة الشرقية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى المناطق التي ستتأثر بهذه الحالة الماطرة في المدينة ومنها الحناكية، المدينة

المنورة، المهد، بدر، وادي الفرع، بينما في المنطقة الشرقية المناطق التي ستتأثر منها الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، القطيف، النعيرية، حفر الباطن، رأس تنورة، قرية العليا.

ونبهت هيئة الأرصاد بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية بمنطقة جازان، لافتة إلى المناطق التي ستتأثر بهذه الحالة ومنها الدائر، الريث، العارضة، فيفا، هروب.