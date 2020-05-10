شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تبدأ تطبيق بروتوكول جديد لإنهاء عزل مصابين كورونا بعد 10 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): بدأت وزارة الصحة، في تطبيق بروتوكول جديد فيما يتعلق بمصابي فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19). بدأت وزارة الصحة، في تطبيق بروتوكول جديد فيما يتعلق بمصابي فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19). ويتعلق البروتوكول الجديد بـ إنهاء العزل للمصابين بفيروس كورونا خلال ١٠ أيام على المصاب الذي لم تظهر عليه أعراض."الوطن"

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