شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. والد فتاة عسير المحبوسة منذ 9 سنوات يروي معاناة ابنته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أظهر مقطع فيديو فتاة مصابة بانفصام في الشخصية بعسير، واضطر والدها المسن، صاحب ال ٧٥ عاما، لحبسها لمدة ٩ سنوات، حفاظا على حياتها، لأنها كانت تحاول قتل من حولها باستخدام آلات حادة.

وقال عون الشهراني، والد الفتاة، لقناة " الإخبارية" إن ابنته تعاني بشدة وأحيانا تمشي بغير ملابس، مؤكدا أنه ذهب بها إلى الصحة النفسية وما استفاد منها شيء.

وأضاف أنه يحبسها في غرفة خارج المنزل لأنها عنيفة جدا، مضيفا: أنا مسكين ومقعد والآن هي محبوسة وهي عمرها ٢٥ سنة وهي الآن عمرها يقترب من ٣٨.

وتابع : لديها ٤ بنات من بينهن واحدة متزوجة وتهدد بقتلنا ، وأحيانا يكون ما فيها شيء وأحيانا تقلب عليك وحالتها تزيد مع الوقت.