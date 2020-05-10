شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظات القبض على 3 وافدين بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على 3 وافدين من الجنسية البنجلاديشية، تاجروا بشرائح الاتصال بعد توثيقها بأسماء مواطنين ومقيمين غير مشروعية.

وأوضح مقطع فيديو، لحظة القبض على الوافدين الثلاثة، وقد عُثر بحوزتهم على 5 آلاف شريحة و112 هاتف جوال ومبلغ 14 ألف ريال.