بالفيديو.. لحظات القبض على 3 وافدين بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على 3 وافدين من الجنسية البنجلاديشية، تاجروا بشرائح الاتصال بعد توثيقها بأسماء مواطنين ومقيمين غير مشروعية.
وأوضح مقطع فيديو، لحظة القبض على الوافدين الثلاثة، وقد عُثر بحوزتهم على 5 آلاف شريحة و112 هاتف جوال ومبلغ 14 ألف ريال.
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