شكرا لمتابعة خبر عن "متحدث الصحة" يكشف حقيقة منع التجول بشكل كامل بعد 20 رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي أن قرارات الإجراءات الاحترازية يتم اتخاذها على ضوء تقييم جميع المخاطر حول جائحة كورونا

وقال العبدالعالي : “المؤشرات التي تتم لا ترتكز فقط على قضية كم عدد الحالات التي تُرصد، ولكن ترتبط بتوزيع وبؤر انتشار الفيروس، وتقييم سرعة العدوى، والاكتشاف المبكر وأثر الفيروس على الوضع الصحي لمن يصيبهم، ومستوى التعافي والوفيات، ومستوى الالتزام بتطبيق الاحترازات، كل هذه عوامل تقييم، ويتم بموجبها القرارات وتقييم مستويات المخاطر ويتم إجراء الاحترازات.”

وتابع : “الحمد لله الدولة اتخذت قرارات استباقية في موعدها، وأثبتت أثرها الإيجابي حتى الآن، القدرة موجودة على وضع الاحترازات، وأيضاً رفعها عند عدم الحاجة لها بالكامل، أو التخفيف منها كانت أيضاً خطوات رأيناها، لافتاً إلى أن كل الاحتمالات خاضعة لمستوى التقييم، وهو مستمر وعلى ضوء نتائجه ستصدر القرارات”.