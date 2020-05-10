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هيئة التخصصات الصحية تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلنت هيئة التخصصات الصحية عن نتائج القبول والتحويل في برامج التدريب للدراسات العليا الصحية للعام 2021/2020م، وذلك وفقاً لطريقة الاستعلام.

وأوضحت الهيئة أنه بالإمكان الحصول على النتائج من خلال نظام القبول والتسجيل عبر الرابط التالي:هنــــــا.

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