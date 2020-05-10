شكرا لمتابعة خبر عن «موانيء» تفرض غرامات مالية على الوكلاء البحريين لمخالفة إجراءات "كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة السعودية للموانيء،اليوم الأحد، عن فرض غرامات مالية على الوكلاء البحريين المخالفين لقرارات تخفيف عبء أثار كورونا الاقتصادية في القطاع.

ومن جانبها قالت موانيء عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنها أصدرت موانئ غرامات مالية لعدد من الوكلاء البحريين نتيجةً لمخالفتهم للوائح والتعاميم الصادرة من الهيئة، وذلك من خلال دورها الرقابي للتحقق من إلتزام الجهات العاملة في الموانئ السعودية.

ولفتت إلى أن المخالفات تمثلت في عدم الالتزام بضوابط مقرات العمل للجهات العاملة في الموانيء السعودية والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس.

وفرضت الهيئة 140 ألف ريال سعودي على الوكلاء المخالفين، مع إعطاء الجميع فرصة 5 أيام لتصحيح المخالفة، وإلا سيتم سحب التراخيص.