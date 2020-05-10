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الحزن يُخيم على الطلاب والمعلمين بعد وفاة المعلمة منيرة الدهيمي

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

انتقلت المُعلمة منيرة الدهيمي، اليوم الأحد، إلى ذمة الله، إذ نعتها الابتدائية 330 وجميع منسوبيها بقلوب مؤمنة راضيةً بقضاء الله وقدره.

وقدّمت الابتدائية، العزاء إلى زوجها وأبنائها ولأهلها وذويها، سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته.

وقدّم مغردون العزاء إلى أسرتها، معددين أعمال الخير التي كانت تفعلها قبل وفاتها، وذلك عبر وسم "منيرة الدهيمي في ذمة الله " .

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