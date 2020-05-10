شكرا لمتابعة خبر عن احتفال سكان قرية بالأحساء بـ "قرقيعان" يُثير الجدل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):احتقل سكان قرية القرين بالأحساء، بما يسمى "قرقيعان" والذي يوافق منتصف الشهر.
ووثقت مقاطع فيديو، خروج سكان القرية للاحتفال في تجمعات كبيرة، ما أثار الغضب بسبب عدم اتخاذ الاحترازات الوقائية.
ويأتي ذلك مع استمرار الإجراءات الاحترازية واستمرار تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة.
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