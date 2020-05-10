شكرا لمتابعة خبر عن الهويمل يكشف عن المواصفات التي يتمناها كل رجل في زوجته (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): كشف مقدم برنامج علوم الأولين المذيع نواف الهويمل، عن المواصفات التي يتمناها كل رجل في زوجته، كما روي قصة رجل زوجته مزيونة. كشف مقدم برنامج علوم الأولين المذيع نواف الهويمل، عن المواصفات التي يتمناها كل رجل في زوجته، كما روي قصة رجل زوجته مزيونة. وقال الهويمل:" دائما البنات الجميلات والمزيونات يطلبون الخير والمطر من أجل حلالهم "، لافتا:" وش قوة تأثير الجمال على الفتيات ". وأوضح الهويمل:" كل إنسان له شرطه في زوجته سواء مزيونة أو خلافه، فالبعض يحاولون يترصدون المزيونة لجمالها ".

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