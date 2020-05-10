البحث عن مفقود ببقيق

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الرياض - علي القحطاني - بقيق (صدى): بدأت الفرق المختصة، في البحث عن مفقود طريق بقيق، ويُدعى علي القحطاني. بدأت الفرق المختصة، في البحث عن مفقود طريق بقيق، ويُدعى علي القحطاني. وأكدت جمعية غوث للبحث والإنقاذ، أن البحث جاري بمشاركة شرطة شمال الخبر، مطالبة من يشاهد المفقود بالتواصل ٠٥٥٠٧١١٩١١، كما نشرته صورته.

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