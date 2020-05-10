شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" تُشدد على تطبيق عقوبات اسثنائية على المنشآت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

كشف وكيل وزارة الموارد البشرية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي، عن صدور تشريعات لمساعدة المنشآت على موازنة الالتزامات خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وحذر " الحربي " ، المنشآت من فصل الموظف السعودي تعسفياً تحت مبرر فيروس كورونا، مضيفًا أن لائحة نظام العمل بإضافة المادة 41 للائحة التنفيذية لنظام العمل أتاحت خيارات نظامية للعاملين للاتفاق عليها قبل اللجوء إلى إحكام القوة القاهرة، لكي يستفيد أصحاب العمل والعاملون على حد سواء.

وأكد أن الوزارة مستمرة في عمليات الرقابة على المنشآت ومنح أولوية لمتابعة المخالفات المتعلقة في فصل الموظفين السعوديين.

وشدّد على أنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة والتي تمس حقوق العاملين، وأن الوضع الاستثنائي الحالي سيتم تطبيق فيه عقوبات استثنائية.