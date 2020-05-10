بالفيديو.. الفرق بين فيروس كورونا و «كورون» الذي يصيب الجهاز الهضمي

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): سلط برنامج "مصطلح طبي" الضوء على الفرق بين فيروس كورونا و «كورون» الذي يصيب الجهاز الهضمي. سلط برنامج "مصطلح طبي" الضوء على الفرق بين فيروس كورونا و «كورون» الذي يصيب الجهاز الهضمي. وأوضح البرنامج أن كورونا يسيب الجهاز التنفسي، وهو مرض معدي، بينما كورون يصيب الجهاز الهضمي وغير معدي. وكورون هو التهاب مزمن وغير معدي يسبب التها بطانة الجهاز الهضمي. ومن أعراض المرض لدى الكبار : فقدان الشهية ، تقرحات الفم، فقر الدم".

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