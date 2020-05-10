خلال جلسته العادية الـ40.. الشورى يوافق على مشروع «نظام الزراعة»

وافق مجلس الشورى، خلال جلسة اليوم الأحد برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مجموعة من مشاريع الأنظمة، ومذكرات التفاهم.

ومما تمت الموافقة عليه مشروع نظام الزراعة، ومعاملة الأفراد كالضباط عند الإيفاد للتدريب الخارجي.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام الزراعة في جلسة سابقة، التي قدمها نائب رئيس اللجنة إبراهيم الدايل.

ويتكوَّن مشروع النظام من 39 مادة، ويهدف إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي وإدارته وحمايته وتنميته واستدامته، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية الاجتماعية، وتنظيم الأنشطة المتعلقة به من إنتاج واستيراد وتصدير وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.

وأكد الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على معاملة الأفراد معاملة الضباط فيما يتعلق بالإيفاد للتدريب الخارجي، لافتًا إلى أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن قرار مجلس الخدمة العسكرية، الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء الركن الطيار علي عسيري، وما أبداه عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم من آراء وملحوظات بهذا الشأن.

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بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التكاليف القضائية وتعديل نظام التنفيذ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.

وطالبت اللجنة في توصياتها، بالموافقة على مشروع نظام التكاليف القضائية، مشيرةً إلى أن مشروع النظام جاء لتنظيم التكاليف القضائية ومن يتحمَّلها وطريقة دفعها وردها.

ويتكوَّن مشروع النظام من 23 مادة، ويهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية، وتخفيف طول إجراءات التقاضي، وعدم مزاحمة القضايا المفتعلة للقضايا الجادة، إضافة إلى الكثير من الأهداف.

ووافق مجلس الشورى، في مستهل الجلسة، على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء ووزارة الحوكمة الرقمية في جمهورية اليونان للتعاون في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها.. تلك المذكرة الموقّعة في مدينة الرياض بتاريخ 9/6/1441هـ الموافق 3/2/2020م.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الألبانية، وعلى مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ونظيرتها الإماراتية.

ووافق المجلس كذلك على مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب البراءات الياباني الموقع في مدينة طوكيو بتاريخ 22 2/1441هـ الموافق 21/10/2019م.