بالفيديو.. تخصيص أكثر من 800 وحدة سكنية للإعلاميين ضمن مشروع مرسيه بالرياض

الحجر من خلال زيارة مركز المبيعات.. شمال العاصمة
أعلن مشروع إسكان مرسية بالرياض، اليوم الأحد، بدء الحجز للوحدات السكنية بحي الإعلاميين، في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارتي الإسكان والإعلام في هذا الشأن.
وتشمل الاتفاقية تخصيص أحياء سكنية لمنسوبي وزارة الإعلام والإعلاميين من حاملي بطاقة المهن الإعلامية في عدد من المدن ضمن مشروع برنامج سكني بالشراكة مع القطاع الخاص.
وفي تعليق على هذه الخطوة، قال المشرف على الإسكان المؤسسي المهندس عبد الله بن سعيد: إن فتح باب الحجز في هذا المشروع يُعد ترجمة واقعية للاتفاقية الموقعة بين وزارتي الإسكان والإعلام، والتي تأتي ضمن مجموعة المزايا التي عملت وزارة الإسكان على توفيرها، لمنسوبي وزارة الإعلام، وكذلك لجميع الإعلاميين من حملة بطاقة المهن الإعلامية.
وأضاف: إن ذلك يأتي أيضًا ضمن إطار اهتمامنا في إدارة الإسكان المؤسسي لتيسير عملية التملك للإعلاميين تقديرًا لدورهم وجهودهم الوطنية، لافتًا إلى أن مشروع مرسيه يوفر أكثر من 800 وحدة سكنية بتصميمات عصرية ضمن فئة سكنية متكاملة، من حيث المرافق والخدمات، وبما يلبي اهتمام وتطلعات الإعلاميين وأسرهم، بأسعار حصرية، وفتح باب التقديم لمدة 60 يومًا.
وتابع بن سعيد: بالنسبة لمدة الـ60 يومًا، فقد بدأنا إطلاقها الخميس الماضي، وبهذه المناسبة، أود أن أزف بشرى للمستفيدين بأن حي الإعلاميين بالرياض أصبح متاحًا للحجز عبر زيارة مركز مبيعات مشروع مرسيه الواقع على طريق الملك عبد العزيز مع تقاطع أنس بن مالك من الأحد إلى الخميس.
وعن الشروط، قال بن سعيد: كما نصت الاتفاقية بين وزارتي الإسكان والإعلام، فإن الحي تم تخصصيه لمنسوبي وزارة الإعلام، وكذلك لمن يحملون بطاقة المهن الإعلامية.
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