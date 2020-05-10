سجون الشرقية تشارك بمبادرة «نحن معكم»

شاركت مديرية السجون بالمنطقة الشرقية في مبادرة «نحن معكم»، والتي انطلقت في عدة سجون بالمملكة دعمًا لرجال الأمن بالميدان ومنسوبي وزارة الصحة في المستشفيات، وذلك بتوزيع وجبات إفطار صائم تقديرًا لهم ولجهودهم طيلة الفترة الماضية في مكافحة فيروس كورونا.

وانطلقت هذه المبادرة لتشمل جميع سجون المملكة.

من جهته بين مدير السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبدالله بن علي النفجان أن المبادرة عبارة عن توزيع وجبات إفطار للزملاء أبطال الميدان سواء كان في القطاعات الأمنية أو أبطال الصحة بالمستشفيات والميدان، مثمنًا الدور الذي يقومون به على مدار الساعة وفي مختلف الظروف والأماكن، داعيًّا الله عزو جل أن يحفظ البلاد والمسلمين من كل سوء وإن السجون تقف قلبًا وقالبًا لخدمة هذا الوطن الغالي.

كما قدم شكره لجميع منسوبي سجون المنطقة الشرقية والإعلاميين في مختلف الصحف والداعمين لهذه المبادرة على جهودهم المتميزة والتي ساهمت في إنجاح هذه المبادرة بكل سهولة ويسر .