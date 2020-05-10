تعرف على مميزات وخطوات استخراج الرخصة الفورية لبناء المستودعات

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية مميزات الرخصة الفورية للمستودعات التي يتم إصدارها عبر منصة بلدي.

وأضافت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن من مميزات إصدار الرخص الفورية للمستودعات منها تحسين ترتيب المملكة للمنافسة عالميًّا.

وكذلك إصدار رخصة المستودعات الفورية في 7 خطوات والربط مع الجهات الحكومية والخاصة لتسهيل الإجراءات وفقًا لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

ومن ضمن الجهات التي سيتم الربط معها وفقًا لوزارة الشؤون البلدية والقروية، الشركة الوطنية للمياه ومؤسسة النقد السعودي وهيئة المواصفات والمقاييس وشركة الكهرباء والدفاع المدني وشركات التأمين، وكود البناء السعودي.

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خطوات استخراج بناء المستودعات عبر بوابة بلدي

فيما حددت أمانة منطقة الرياض 7 خطوات لتيسير إجراءات استخراج تراخيص بناء المستودعات في العاصمة عبر بوابة بلدي.

وأكدت أمانة منطقة الرياض، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يمكن استخراج تراخيص بناء المستودعات من خلال التسجيل في بوابة بلدي ثم الضغط على الاختيار والتقاعد.

ومن ثم إدخال البيانات والمخططات وسداد الرسوم، ثم إصدار الرخصة، ومن ثم تبدأ مرحلة البناء، ثم مرحلة الانتهاء من التشطيب ثم مرحلة التقرير النهائي، وأخيرًا إصدار شهادة الإشغال، وفقًا لأمانة منطقة الرياض.

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