السعودية تستضيف مؤتمر المانحين لليمن في يونيو المقبل

الأحد 10 مايو 2020

تعتزم السعودية تنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020 مطلع يونيو المقبل بمشاركة الأمم المتحدة، على أن يكون المؤتمر افتراضيا برئاسة المملكة.



وتأتي دعوة السعودية لعقد المؤتمر في 2 يونيو القادم، امتدادًا لمساهمتها الإنسانية والتنموية عالميًا وفي اليمن على وجه الخصوص، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتعد السعودية الدولة الأولى المانحة لليمن تاريخيًا، وخصوصًا في السنوات الخمس الماضية بتقديمها مساعدات إنسانية وإغاثية ومعونات للاجئين اليمنيين ومساعدات تنموية من خلال إعادة الإعمار ودعم البنك المركزي اليمني.

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ويأتي تنظيم المؤتمر تأكيدًا للدور الريادي للسعودية في دعم اليمن ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

ودعت السعودية الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير بالوقوف مع اليمن وشعبه.

وفي فبراير الماضي، أشاد أعضاء في الكونجرس الأمريكي بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي أسهم في تعزيز الاقتصاد اليمني وتحسين المعيشة وتوفير فرص العمل.

وتغطي مشروعات البرنامج قطاعات الصحة، والتعليم، والكهرباء والطاقة، والزراعة والثروة السمكية، والمياه والسدود، والطرق والموانئ والمطارات، والمباني الحكومية