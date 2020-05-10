شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على أماكن المعقمات والكمّامات عبر «طمني» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنَّ تطبيق "طمني" يتيح للمستهلكين معرفة أماكن توفر المعقمات والكمّامات في أكثر من 1000 صيدلية في مختلف محافظات ومدن المملكة.

وأضافت أنه يتم تحديث الكميات المتوفرة من المستلزمات الطبية المستخدمة في الوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19" من الكمّامات والمعقمات في التطبيق بشكل فوري من خلال الربط الإلكتروني.

وأشارت إلى أنَّ التطبيق يتيح معرفة مواقع الصيدليات المرجعية وهي الصيدليات التي تتوفر فيها الأدوية والمستلزمات التي قد لا تتوفر في صيدليات أخرى، ويبلغ عددها حالياً نحو 170 صيدلية موزعة في أنحاء المملكة، ويتيح كذلك عرض معلومات الدواء والبدائل الدوائية له وبياناته المسجلة في الهيئة كما يُظهر تطبيق "طمني" إشعارات التحذيرات والاستدعاء للدواء، مع إمكانية تقديم شكاوى وبلاغات عدم توفر الدواء أو بلاغ الأعراض الجانبية للأدوية وغيرها من الخدمات.