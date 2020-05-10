- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم الأغا لـ”المواطن”: السمنة وراء ظهور نمط السكري 2 في الأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأغا لـ”متابعات الخليج 365”: السمنة وراء ظهور نمط السكري 2 في الأطفال
بسبب الوجبات السريعة والأجهزة وغياب الرياضة
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
في إطار “ملتقى تعزيز الصحة ٢٠٢٠ الأمل والتحديات في ظل جائحة كورونا المستجد” الذي ينظمه مركز تعزيز الصحة بجامعة الملك عبدالعزيز، يلقي أستاذ واستشاري الغدد الصماء بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الأغا مساء غد الاثنين محاضرة عن “أطفال السكري في زمن جائحة كورونا”.
وقال البروفيسور الأغا لـ” متابعات الخليج 365“، إنه خلال السنوات الأخيرة انتشرت السمنة بشكل كبير بين فئات الأطفال والبالغين والمراهقين والشباب في جميع أنحاء العالم بما في ذلك المجتمع السعودي مما أدى إلى زيادة ظهور السكر من النمط الثاني لدى الفئات العمرية المختلفة.
ونوّه أن هذا النمط من السكري لم يكن معروفًا في العقود السابقة إلا في البالغين وكبار السن، ويرجع سببه الأساسي إلى انتشار السمنة.
وأشار إلى أن العديد من الدراسات الطبية أوضحت أن كثيرًا من أطفال مجتمعنا السعودي يعانون ارتفاعًا ملحوظًا في الأوزان التي لا تتفق مع أطوالهم نتيجة زيادة تناول الوجبات السريعة وعدم ممارسة أي نشاط رياضي، الجلوس ساعات طويلة على الأجهزة الإلكترونية وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الدهون وزيادة تناول المشروبات الغازية.
ونصح البروفيسور الأغا بضرورة توجيه الأطفال في التخلص من العادات الغذائية الخاطئة، بالإضافة إلى ضبط النفس وتعويدها على السلوكيات الصحيحة ومنها الاعتدال في تناول الطعام، وممارسة الرياضة المشي، يشار إلى أنه يمكن متابعة الملتقى من خلال الرابط: (هنا).
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الأغا لـ”المواطن”: السمنة وراء ظهور نمط السكري 2 في الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.