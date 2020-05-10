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الشيخ الخثلان يوضح حكم الاعتكاف في المنزل
أكد أن كل من اعتاد الاعتكاف فيكتب أجره كاملًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان عن حكم الاعتكاف في المنزل خلال هذه الفترة.
وقال الشيخ الخثلان: في الظروف الحالية يسأل بعض الناس عن حكم الاعتكاف في البيوت؟
وتابع: الجواب: لا يصح؛ لأن من شروط صحة الاعتكاف أن يكون في مسجد، وقد نقل الإجماع على ذلك.. لكن من كان اعتاد فيما مضى الاعتكاف فيكتب أجره كاملًا.
ويمكن للمسلم أن يفعل في بيته ما كان يفعله في معتكفه في المسجد لكن بغير نية الاعتكاف.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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