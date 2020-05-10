اخبار السعوديه

الشيخ الخثلان يوضح حكم الاعتكاف في المنزل

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم الشيخ الخثلان يوضح حكم الاعتكاف في المنزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-05-10

الشيخ الخثلان يوضح حكم الاعتكاف في المنزل

أكد أن كل من اعتاد الاعتكاف فيكتب أجره كاملًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية ، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان عن حكم الاعتكاف في المنزل خلال هذه الفترة.

وقال الشيخ الخثلان: في الظروف الحالية يسأل بعض الناس عن حكم الاعتكاف في البيوت؟

Advertisements

وتابع: الجواب: لا يصح؛ لأن من شروط صحة الاعتكاف أن يكون في مسجد، وقد نقل الإجماع على ذلك.. لكن من كان اعتاد فيما مضى الاعتكاف فيكتب أجره كاملًا.

ويمكن للمسلم أن يفعل في بيته ما كان يفعله في معتكفه في المسجد لكن بغير نية الاعتكاف.تابع جديد أخبار فيروس covid19

تابعنا على

fb3157cfd5.jpg

تواصل معنا على

2978baa9d7.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ الخثلان يوضح حكم الاعتكاف في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا