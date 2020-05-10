فيديو.. هدى الغصن : أمي دفعتني للعمل في أرامكو والتحديات سبب نجاحي

2020-05-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت هدى الغصن أول امرأة سعودية تتولى منصب قيادي في أرامكو عن تفاصيل التحاقها بعملاق النفط في العالم قبل 37 عامًا وكيف تدرجت في المناصب القيادية والعليا، ودور أمها في النجاح الذي حققته.

وقال هدى الغصن خلال استضافتها في برنامج اللقاء من الصفر على MBC اليوم إن والدتها دخلت غرفتها ومعها بعض الصحف بينهم صحيفة تضمنت إعلانًا من أرامكو تطلب فيه تشغيل السعوديات والسعوديين وطلبت منها أن تسجل في هذه الوظائف.

وتابعت الغصن: طلبت من أمي مهلة للتفكير، فقالت: “هذا الأمر ما فيه تفكير هذا مستقبلك” فسألتها هدى الغصن عن موقف الوالد فردت الأم بالقول: “أبوك خليه عليّ”.

وكشفت هدى الغصن عن التحديات التي واجهتها بالقول: “من أبرز التحديات التي واجهتني هو أني مديرة “امرأة” وسعودية”.

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وتابعت أن من بين التحديات كذلك رفض بعض الموظفين السعوديين العمل معها كونها امرأة، فيما كان البعض يرفض حضور الاجتماعات التي تشارك بها.

وروت موقفًا طريفًا حين طلب أحد مرؤسيها النقل من القسم الذي كانت ترأسه في بداية عملها، وبعدما سأله المدير الأعلى عن السبب قال: ” لو والد زوجتي يعلم أن رئيستي في العمل امرأة لطلب مني أن أطلق ابنته”.

والمعروف أن هدى محمد الغصن تعتبر أول سعودية تحتل منصبًا قياديًا كمدير تنفيذي لعلاقات الموظفين والتدريب في شركة أرامكو السعودية، عملاق صناعة النفط في المنطقة.

انضمت الغصن إلى أرامكو السعودية عام 1981، وتدرجت في المناصب إلى أن أصبحت مسؤولة عن برامج إدارة الموارد البشرية، في تلك الشركة التي تضم أكثر من 62 ألف موظف من 80 جنسية مختلفة، تحمل شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في واشنطن، وشهادة بكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة الملك سعود.

وحصلت الغصن على المركز الرابع عربيًا في الإدارات التنفيذية ضمن تصنيف فوربس والسابع في مجال الطاقة لعام 2015 ضمن تصنيف أرابيان بيزنس.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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