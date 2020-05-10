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إغلاق 80 منشأة في 72 ساعة بالرياض لمخالفتها الاحترازات الوقائية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أغلقت أمانة منطقة الرياض ٨٠ منشأة تجارية خلال الـ٧٢ ساعة الماضية، لمخالفتها القرارات الاحترازية، وعدم امتثالها لتطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها الأمانة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأبانت الأمانة أنها طبقت على المخالفين الغرامات بحدها الأعلى، وأحالت ملاك هذه المنشآت إلى الجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وشددت عن ضرورة الالتزام بكامل الشروط والضوابط والتعليمات الصادرة من الجهات البلدية وكافة أجهزة الدولة المختلفة.
وأكدت الأمانة على استمرار قيام الفرق الميدانية بجولات شاملة على جميع المنشآت والمجمعات التجارية، وأسواق النفع العام، وأسواق بيع الخضار والفواكه، ومحلات السوبر ماركت والتموينات، طوال أيام شهر رمضان الفضيل، وفق خططها الاحترازية لحماية المواطنين والمقيمين من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتكثف أمانة الرياض من جولاتها الميدانية الرقابية والتفتيشية على المحال والمنشآت التجارية والأسواق المركزية يوميًا، منذ الإعلان عن ظهور حالات إيجابية بالمملكة، للتحقق من امتثالها للتوجيهات الوقائية، وضمان التزامها باشتراطات السلامة، وتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره.
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