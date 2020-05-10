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الكويت تطبق حظر التجول الشامل حتى نهاية مايو
بعد تسجيل 8688 حالة كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
بدأت الكويت اعتبارًا من عصر اليوم السبت في تطبيق الحظر الشامل للتجول في جميع أرجاء البلاد، ومن المقرر أن يستمر حتى السبت الموافق 30 من مايو؛ وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
وكان مجلس الوزراء الكويتي أقر، في 20 أبريل الماضي، تمديد العطلة الرسمية، ووقف الأعمال إلى 28 مايو الجاري، واعتبارها أيام راحة، وتمديد حظر التجول حتى السادسة صباحًا.
كانت الكويت أعلنت، في 21 مارس الماضي، تطبيق قرار حظر التجول الجزئي من الساعة الخامسة مساءً وحتى الرابعة فجرًا؛ نتيجة عدم التزام البعض بتعليمات وزارة الصحة بشأن عدم التجمع لمواجهة فيروس كورونا.
يذكر أن الكويت سجّلت خلال الـ24 ساعة الماضية 1065 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) .
وأفادت وزارة الصحة الكويتية أنه بذلك يرتفع عدد الحالات المصابة إلى 8688 حالة، مبينةً أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 2729 حالة بعد تسجيل 107 حالات.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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