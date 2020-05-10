السعودية | الداخلية السعودية: رفع العزل عن محافظة صامطة بجازان

شكرا لقرائتكم الداخلية السعودية: رفع العزل عن محافظة صامطة بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، الأحد، رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن محافظة "صامطة" من يوم غدٍ الاثنين، والسماح بالتجول من 9 صباحاً وحتى 5 مساءً.

وأوضح المصدر بحسب ما نشرته وكالة "واس"، بأنه إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 24 شعبان 1441هـ بمنع التجول على مدار 24 ساعة بمحافظتي (صامطة والداير) في منطقة جازان، فقد تقرر في ضوء توصيات الجهات الصحية رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن محافظة (صامطة) وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين، واستمرار السماح لسكان المحافظة بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.

كما أكدت وزارة الداخلية بأن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وطالبت الجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.