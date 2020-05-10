محمد بن مسعود - الدمام - 10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 08:48 PM "الطلق" يحصل على البكالوريوس في الأحياء من جامعة تبوك "الطلق" يحصل على البكالوريوس في الأحياء من جامعة تبوك حصل فهد بن ماضي بن فهد الطلق، على درجة البكالوريوس في تخصص الأحياء العامة من جامعة تبوك بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. الكلمات المفتاحية ، "الطلق" يحصل على البكالوريوس في الأحياء من جامعة تبوك ،

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