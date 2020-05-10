- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق، استمرار حالة التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة حتى نهاية رمضان.
وقال عبر حسابه في تويتر: تستمرّ التقلبات الجوية حتى نهاية #رمضان وتستقرّ الأجواء بعد شهر من الآن تقريبًا،
وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولًا لأمطار رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، والشرقية)، فيما تنشط الرياح السطحية على منطقة الحدود الشمالية.خالد بن صالح الزعاق حالة الطقس التقلبات الجوية
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 08:45 PM
قال مغرّدًا: تستقرّ الأجواء بعد شهر من الآن تقريبًا
توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق، استمرار حالة التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة حتى نهاية رمضان.
وقال عبر حسابه في تويتر: تستمرّ التقلبات الجوية حتى نهاية #رمضان وتستقرّ الأجواء بعد شهر من الآن تقريبًا،
وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولًا لأمطار رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، والشرقية)، فيما تنشط الرياح السطحية على منطقة الحدود الشمالية.
، الزعاق: التقلبات الجوية تستمرّ حتى نهاية رمضان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الزعاق: التقلبات الجوية تستمرّ حتى نهاية رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.