محمد بن مسعود - الدمام - بالتعاون مع الأمن.. وإحالته للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّه رصدت الغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات الأمنية في جدة، مندوبًا يسوّق لمنتجات تجميلية مخالفة عن طريق المواقع الإلكترونية. وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط ٦ عبوات مجهولة المحتوى والمصدر، وإحالته للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.هيئة الغذاء والدواء الجهات الأمنية جدة 10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 08:42 PM بالتعاون مع الأمن.. وإحالته للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّه Advertisements جدة.. ضبط مندوب يسوق لمنتجات تجميلية مخالفة عبر المواقع الإلكترونية جدة.. ضبط مندوب يسوق لمنتجات تجميلية مخالفة عبر المواقع الإلكترونية رصدت الغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات الأمنية في جدة، مندوبًا يسوّق لمنتجات تجميلية مخالفة عن طريق المواقع الإلكترونية. وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط ٦ عبوات مجهولة المحتوى والمصدر، وإحالته للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. الكلمات المفتاحية ، جدة.. ضبط مندوب يسوق لمنتجات تجميلية مخالفة عبر المواقع الإلكترونية ،

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