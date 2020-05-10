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أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه لا دليل على انتقال كورونا عبر العملات المعدنية.
وقالت المنظمة عبر حسابها في تويتر: لا يوجد أي دليل على أن فيروس #كوفيد-١٩ ينتقل عن طريق العملات المعدنية أو الأوراق النقدية.
وأضافت: ولكن: اغسل يديك بالصابون مباشرة بعد لمس المال أو تبادله.
وتابعت: لا تلمس عينيك أو فمك أو أنفك أو وجهك أثناء تداول المال أو بعد تداوله.منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 08:29 PM
قالت: اغسل يديك بالصابون مباشرة بعد لمس المال أو تبادلهالصحة العالمية: لا دليل على انتقال كورونا عبر العملات المعدنية
أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه لا دليل على انتقال كورونا عبر العملات المعدنية.
وقالت المنظمة عبر حسابها في تويتر: لا يوجد أي دليل على أن فيروس #كوفيد-١٩ ينتقل عن طريق العملات المعدنية أو الأوراق النقدية.
وأضافت: ولكن: اغسل يديك بالصابون مباشرة بعد لمس المال أو تبادله.
وتابعت: لا تلمس عينيك أو فمك أو أنفك أو وجهك أثناء تداول المال أو بعد تداوله.
، الصحة العالمية: لا دليل على انتقال كورونا عبر العملات المعدنية ،
المصدر : الخليج 365
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