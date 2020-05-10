، الصحة العالمية: لا دليل على انتقال كورونا عبر العملات المعدنية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: اغسل يديك بالصابون مباشرة بعد لمس المال أو تبادله

أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه لا دليل على انتقال كورونا عبر العملات المعدنية.

وقالت المنظمة عبر حسابها في تويتر: لا يوجد أي دليل على أن فيروس #كوفيد-١٩ ينتقل عن طريق العملات المعدنية أو الأوراق النقدية.

وأضافت: ولكن: اغسل يديك بالصابون مباشرة بعد لمس المال أو تبادله.

وتابعت: لا تلمس عينيك أو فمك أو أنفك أو وجهك أثناء تداول المال أو بعد تداوله.منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد