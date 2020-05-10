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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصبح إجمالي الإصابات 2767.
وسجلت الوزارة 32 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1734.
وأشارت إلى تسجيل حالتَيْ وفاة جديدتين، ليصبح بذلك عدد الوفيات الكلي 109 وفيات.
وقالت الوزارة إنه تم فحص 2233 نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 127153.العراق فيروس كورونا الجديد
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 08:26 PM
ارتفع إجمالي المتعافين إلى 1734 حالة والوفيات 109 وفياتالعراق.. تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصبح إجمالي الإصابات 2767.
وسجلت الوزارة 32 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1734.
وأشارت إلى تسجيل حالتَيْ وفاة جديدتين، ليصبح بذلك عدد الوفيات الكلي 109 وفيات.
وقالت الوزارة إنه تم فحص 2233 نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 127153.
، العراق.. تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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