محمد بن مسعود - الدمام - 10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 08:15 PM في إطار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار كورونا والتقليل من تداول العملات تنفيذاً للتوجيهات.. أمانة المدينة تلزم التموينات بأجهزة الدفع الإلكتروني تنفيذاً للتوجيهات.. أمانة المدينة تلزم التموينات بأجهزة الدفع الإلكتروني بدأت الفرق الرقابية في أمانة المدينة المنورة بمتابعة تنفيذ توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلزام البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من اليوم الأحد.

وأوضحت الأمانة أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا والتقليل من تداول العملات النقدية. الكلمات المفتاحية ، تنفيذاً للتوجيهات.. أمانة المدينة تلزم التموينات بأجهزة الدفع الإلكتروني ،

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