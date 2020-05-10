شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف 3 حالات مصابة بفيروس كورونا بوادي حضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر طبية بمحافظة حضرموت انه تم اكتشاف 3 حالات اصابة بفيروس كورونا بمدينة سيؤون. وبحسب المصادر الطبية فان اثنتان من الحالات قدمت من مدينة عدن. واجريت الفحوص الطبية التي اثبتت الاصابة. واعلنت السلطات الصحية هناك حالة الطوارئ .

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