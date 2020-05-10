زهرة عرفات تتصدر ترند "تويتر".. فما السبب؟

تصدر اسم الفنانة البحرينية زهرة عرفات موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ولا سيما في المملكة العربية السعودية بعد تدوينة مدهشة لها، وكان حساب زهرة عرفات انستجرام شهد العام الماضي حالة جدل تصدرت مواقع السوشيال ميديا بسبب نشره فيديو مثير.

وعبرت الفنانة زهرة عرفات عن رأيها فيما يتعلق بعمليات الاعجاب وإعادة التغريد وكتبت على حسابها الرسمي في تويتر: "متابعيني مادام اللايك والريتويت يسعدهم أنا لها.. اللي متضايقين ممكن يشيلون المتابعة.. أقل شيء ممكن الفنان يسويه أنه يتواصل مع متابعينه.. فديتهم".



وبعدها واصلت الفنانة البحرينية زهرة عرفات إعادة الرتويت لعشرات التغريدات التي كتبها متابعيها على صفحاتهم على تويتر، معربين عن إعجابهم الشديد بأداء النجمة زهرة عرفات.

وكانت الفنانة زهرة عرفات أشعلت جدلًا واسعًا في وقت سابق على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقبل الإعلامي صالح الراشد.

وظهرت عرفات في الفيديو، الذي نشرته عدة صفحات فنية، وهي تقدم الشكر لصالح على الهدية، التي قدمها لها في الاحتفال بعيد ميلادها ثم قبلته على خده.

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في حين هنأ صالح بعيد ميلاد عرفات ووصفها بأنها "حبيبته"، وسألها عن عمرها، وقالت إنها في اليوبيل الذهبي، وهي مرحلة من 25 عامًا إلى 50 عامًا، وتمنت أن تعيش لعمر 86 عامًا.

لكن رواد السوشيال ميديا الذين تداولوا فيديو "القبلة" اعتبروا أن تصرف زهرة عرفات غير مقبول، فيما برر بعضهم قبلة الفنانة للإعلامي صالح الراشد بأنهما "أصدقاء".

وولدت الفنانة زهرة عرفات في البحرين في نوفمبر عام 1969م، وأكملت حياتها في الكويت وكانت بداية أعمالها الفنية في مسرحية "لن أعيش في جلباب زوجتي".

وتزوجت الفنانة زهرة عرفات مرتين ولديها ولدان من الزواج الأول هما "وفاء" و "محمد" وبعد وفاة زوجها تزوجت مرة أخرى من شخص عماني الجنسية ولديها ابن اسمه "عبدالله" وهي مطلقة الآن.

كما شاركت الفنانة زهرة عرفات بالكثير من المسلسلات الخليجية أبرزها كان: " خطوات على الجليد" ,"حكم الزمان" ,"أسرار خلف الجدران" ,"لعبة القدر" ,"صمت السنين" ,"بعد الشتات" ,"أيام السراب ","قلب أبيض" ,"امرأة تبحث عن المغفرة".