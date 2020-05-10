موعد أول أيام عيد الفطر 2020 في السعودية - عيد الفطر 1441

توقعت مصادر فلكية، يوم الأحد، موعد أول أيام عيد الفطر 2020 - 1441 في السعودية، مشيرة إلى أن شهر رمضان الفضيل هذه السنة، سيُكمل ثلاثين يوما من تاريخ بدءه.

وقالت المصادر الفلكية إن موعد عيد الفطر ٢٠٢٠ في السعودية، سوف يكون يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر مايو/آيار الجاري، الأول من شوال 1441. وفق إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء.

وبدأ شهر رمضان المبارك في السعودية، كما مُعظم البلدان الإسلامية والعربية، في يوم الجمعة بتاريخ 24 أبريل/نيسان المُنقضي، إذ ولد هلال الشهر الفضيل، الخميس الساعة السادسة والنصف مساءً تقريبا.

وبحسب الجروان، فإن يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر مايو 2020 ميلادي، سيشهد ولادة هلال شهر شوال، لافتا إلى أنه يُمكن مشاهدته في اليوم التالي، ليكون غرة شوال. وفق الرصد الفلكي.

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وبخصوص موعد عيد الأضحى 2020 فلكيا، فقد رجح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن يشهد مساء يوم الاثنين 20 يوليو المقبل، ولادة هلال شهر ذي الحجة 1441.

وأضاف الجروان: بالتالي، يُمكن مشاهدة هلال ذي الحجة يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر يوليو، الأمر الذي يعني أن أول أيام عيد الأضحى فلكيا، سيكون في الحادي والثلاثين من الشهر ذاته.

ولم يتبق على شهر رمضان 2020 الكثير من الأيام لنهايته، إذ صام المسلمون في جميع أنحاء العالم، ما يزيد عن 15 يوما، حيث أن هناك دول بدأت الصيام قبل أخرى بيوم واحد، على أبعد تقدير.