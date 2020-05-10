«تجارة الشرقية» تنفذ أكثر من 3800 جولة للتحقق من وفرة السلع الرمضانية

تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين
نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالمنطقة الشرقية، خلال الفترة من 9-15 رمضان، أكثر من 3800 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ للتحقق من وفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك.
واستهدفت جولات «التجارة» في المنطقة الشرقية، تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، ومحلات بيع اللحوم والدجاج والأسماك، والخضار والفواكه، والمخابز، ومحطات بيع الوقود.
وتم ضبط 106 مخالفات، 25% منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.
وكشفت هذه الجولات عن وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية وبدائلها، خصوصًا السلع والمنتجات التي يُقبِل على شرائها المستهلكون في الشهر الفضيل.
كما بينت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع.
وتدعو وزارة التجارة جميع المستهلكين إلى الاعتدال في الاستهلاك، وعدم الإسراف بشراء كميات تزيد عن الاحتياج.
وتستمر الوزارة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ24 ساعة من خلال تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو موقعها الرسمي على الإنترنت.
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