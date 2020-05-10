إنفوجراف.. أكثر من 127 ألف مستفيد من الخدمات الصحية بعفيف

أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بمحافظة عفيف، بلغ 127 ألفًا؛ وذلك خلال الربع الأول من عام 2020.

وكشفت المديرية أن عدد المستفيدين من خدمات مستشفى عفيف العام بلغ 72 ألفًا و380 مستفيدًا، مبينةً أن عدد مراجعي الإسعاف والطوارئ بالمستشفى بلغ 18 ألفًا و401 مراجع، وعدد مراجعي العيادات الخارجية 14 ألفًا و49 مراجعًا؛ منهم 1055 مستفيدًا من خدمات العيادات التخصصية المختلفة التي تم استحداثها من خلال استقطاب الكوادر الاستشارية الطبية ذات الخبرات العالية بهدف تجويد ورفع مستوى الخدمات الصحية.

وأضافت أن المستشفى أجرى 265 عملية مختلفة منها عمليات جراحية كبرى، وجراحات اليوم الواحد في مختلف التخصصات الطبية، كما أجرى 37 ألفًا و916 فحصًا مخبريًّا، وبلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي 540 جلسة، وعدد المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية -وعددها 34 مركزًا صحيًّا- 54 ألفًا و418 مستفيدًا خلال الفترة نفسها.

وأشارت «صحة الرياض» إلى أن إدارة الرعاية الصيدلانية أطلقت مؤخرًا خدمة توصيل الدواء إلى المنازل لذوي الأمراض المزمنة من مراجعي العيادات الخارجية ومراكز الرعاية الصحية الأولية داخل المحافظة.

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ويأتي ذلك ضمن جهود إدارة المستشفى لدعم الخطوات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وتسخير كل الإمكانات المتاحة لدعم تلك الخطوات.

وتتاح الخدمة من خلال تواصل الراغبين في الاستفادة منها عن طريق تطبيق الوتساب على الرقم 0117221229.

ويقوم على استقبال الطلب كوادر متخصصة تعمل على معالجته، والتأكد من استحقاق الصرف للمستفيد إلى أن يتم إيصال الدواء بكل يسر وسهولة إلى منزل المريض.

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