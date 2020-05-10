بالصور.. بدء فعاليات معسكر الجوالة الرقمي للتثقيف بجائحة فيروس كورونا

دشَّن مفوض تنمية العضوية بجمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن عمر جحلان، اليوم، فعاليات معسكر الجوالة الرقمي الذي تقيمه الجمعية في إطار تثقيف منسوبيها بجائحة فيروس كورونا.

وقد تضمَّنت فعاليات المعسكر الذي يستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، العديد من الأنشطة، ومن أبرزها مسابقات ودورات في شارات الهوايات الكشفية، ومسابقة كويزز، ودورة في الوقاية من فيروس كورونا، وأخرى في التطوع في الأزمات، وصيانة الأجهزة المنزلية والتسوق الصحي، وحفل سمر، كما يتضمن البرنامج العديد من الأنشطة الإثرائية والكشفية والمسابقات الأسرية.

وأوضح قائد المعسكر المهندس وليد خليفة الزويمل، أن الجمعية تقيم المعسكر بهدف تطوير وتنمية خبرات المشاركين من خلال خوض تجارب مميزة في مختلف جوانب الحياة بممارسة أنشطة حياة الخلاء، والفنون والمهارات، والهوايات الكشفية، وإيجاد حلول ذكية لتطوير أنشطة وبرامج المراحل عبر تطبيقات إلكترونية، والتعلم عن بعد للمساهمة في مكافحة جائحة فيروس كورونا، وتأكيد البقاء في المنزل بما يضمن سلامة الجميع.

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