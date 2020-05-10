نشر تغريدات غير صحيحة صباح اليوم

نوهت المديرية العامة للسجون بأن حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تعرض صباح اليوم الأحد لاختراق ونشر بعض التغريدات غير الصحيحة. وأكدت المديرية، في بيان لها: تم استعادة الحساب وحذف التغريدات المسيئة. وعبرت المديرية عن اعتذارها لمتابعي حسابها على هذا الاختراق الإلكتروني، وأكدت مباشرتها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن هذا الفعل الإجرامي، ومعالجة كل الأسباب التي أدت إليه وبما يمنع تكراره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرضه للاختراق.. المديرية العامة للسجون تستعيد حسابها على تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.