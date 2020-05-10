أمانة الشرقية: إنجاز 49% من مشروع ردم وتسوية الشوارع بمخططات جنوب الخبر

أنجزت أمانة المنطقة الشرقية نحو 49% من مشروع ردم وتسوية الشوارع وأعمال طبقة الأساس بمخطَّطَي (122) و(419) بالعزيزية جنوب محافظة الخبر.

وفي بيان لها، أوضحت الأمانة أن تلك الأعمال ستسهم في قيام الجهات الخدمية الأخرى بإيصال خدماتها بالمخطَّطَيْن، لافتةً إلى أن ذلك يأتي ضمن المشاريع الحالية الجاري تنفيذها بأحياء العزيزية والتوسع في تنفيذ المشاريع والخدمات البلدية اللازمة وفق الإمكانات المتاحة والمشاريع المعتمدة لها.

من جانب آخر، انتهت أمانة المنطقة الشرقية من تنفيذ ميدان التقاطع الواقع بين مركز عين دار الجديدة ومركز عين دار البلدة؛ وذلك بالتعاون مع المجلس البلدي والتنسيق مع إدارة مرور محافظة بقيق.

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ويخدم الميدان انسيابية الحركة المرورية، ويأتي تنفيذه استمرارًا لما تقوم به الأمانة في تطوير ورفع جودة الخدمات المقدمة، وتماشيًا مع مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية في تحسين المشهد الحضري، من خلال إعادة تطوير وتأهيل تقاطعات الطرق في المراكز التي تقع في نطاق بلدية عين دار.

وأكدت الأمانة أن تنفيذ هذا الميدان يأتي أيضًا بسبب ما يُشكِّله التقاطع من خطورة على سالكي الطريق، مشيرةً إلى أن الميدان تم الانتهاء من تنفيذه ويربط الطرق الرئيسية على مسافة 1400م، مع عمل أرصفة ومسطحات خضراء صناعية وزراعة أشجار على مساحة 1385م2 ، كما تم تزويد الميدان بلوحات إرشادية للسلامة المرورية مضيئة بجميع الاتجاهات، وعمل دهانات لتحديد مسارات الطرق مع تنفيذ مجسم جمالي بشعار رؤية المملكة.

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